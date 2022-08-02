Курск, , 13:56 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

2 августа выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией — на десять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 120 тыс. 531 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 443 пациента, в том числе 25 — за последние сутки.

Всего скончались 2499 человек. Подтвержден один новый летальный случай.