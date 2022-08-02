посёлок Куйтун, , 13:56 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 2 августа известило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего директора ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского района». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2019 году обвиняемая, занимавшая в тот период времени должность директора Центра занятости населения Куйтунского района, достоверно зная о том, что ряд граждан в рамках национального проекта «Демография» не проходили обучение в ПОУ «Куйтунский СТК» ДОСААФ, подписала акты сдачи приемки о выполненных работах по их обучению. В результате на основании документов, содержащих недостоверные сведения, на расчетный счет автошколы были переведены денежные средства в счет оплаты.

Следователями СК установлено, что преступными действиями обвиняемой областному и федеральному бюджетам причинен ущерб в размере 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля было завершено расследование уголовного дела в отношении главы Слюдянского муниципального образования и его заместителя: они тяже обвинены в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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