Красноярск, 2 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом, 79 из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 368 603. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 493 пациента, в том числе 61 за последние сутки.

Зарегистрирован один новый летальный случай среди ковид-пациентов. Всего по данным на 2 августа, жертвами коронавируса в регионе стали 10 916 человек.