Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В Ульяновской области прогнозируется аномальная жара. Об этом предупреждают спасатели.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По данным управления МЧС, днём 3 — 5 августа местами ожидается жара +30…+32 градуса. Объявляется жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По информации Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, регион будет находится под влиянием антициклона, ожидается малооблачная, сухая и тёплая погода.

Спасатели напоминают, что в жару следует ограничить пребывание на солнце, выбирая для прогулок утреннее и вечернее время. Также в управлении рекомендуют чаще ополаскивать водой руки и лицо, пить больше воды или несладкие соки.