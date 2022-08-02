Магас, 2 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов взял под личный контроль строительство многофункционального центра по обучению инновационным технологиям «Точка роста», который появится в сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района на базе средней общеобразовательной школы № 10. Он обратил внимание на высокую значимость соответствующего проекта.

Tambov. gov.ru Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

«Мы намерены уделять таким образовательным проектам самое пристальное внимание и контролировать ход их реализации, — заявил он. — Учащиеся сельских и городских школ не должны чувствовать разницы в условиях обучения. Ведь при поступлении в вузы, требования к ним одинаковые, никто не делает особого снисхождения выпускникам сельских школ или школ из малых городов. Поэтому, во всех общеобразовательных учреждениях должны быть созданы одинаковые условия учебы, чтобы периферия ни в чем не отставала от мегаполисов. Для этого и созданы образовательные центры «Точка роста». Тем более, сегодня цифровая и техническая грамотность — это основа современных знаний и почти обязательное условие востребованности на рынке труда. Кадровые акценты теперь сместились в сторону технических специальностей».

Как следует из данных министерства образования и науки Ингушетии, в общей сложности на создание инновационных площадок в городских и сельских школах в 2022 году республика израсходует 18,8 миллиона рублей. Центры «Точка роста» появятся еще в 11 школах в разных городах и сельских поселениях.

В первые три года реализации проекта в регионе появилось 59 центров «Точка роста». Там обучалось более 3 тысяч школьников. Сейчас в республике 71 такой центр. Они представляют собой образовательные пространства, сформированные по единому федеральному стандарту и оснащенные инновационным оборудованием. Каждая школа, принимающая участие в проекте, получает МФУ, ноутбуки, 3D-принтеры, VR-шлемы и другую технику за счет федерального бюджета. Педагоги, которые обучают школьников, прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на интернет-платформе elducation.ru. В ходе обучения их ознакомили с различными аспектами проектной деятельности и их применении в педагогической работе.

Национальный проект «Образование» призван обеспечить конкурентоспособность российского образования на мировой арене. Одна из его задач — вхождение России в десятку ведущих государств с самым высоким уровнем качества общего образования. Изначально в составе национального проекта было десять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профобразования), «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого».