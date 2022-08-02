Москва, , 13:53 — REGNUM Заявления представителя Главного управления украинской разведки Вадима Скибицкого подтверждают, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Другого подтверждения о прямой вовлечённости США в боевые действия на территории Украины и не требуется. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», — заявила она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон «напрямую вовлечен, больше ничего не нужно знать, насколько США дистанцированы от ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скибицкий заявил, что киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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