Тайбэй, , 13:53 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может задержаться в Тайбэй дольше, чем планировалось ранее. Об этом со ссылкой на источники сообщает тайваньский телеканал Sanlih.

Нэнси Пелоси John Harrington

Предположительно, указывает телеканал, спецборт ВВС США с американской делегацией приземлится в аэропорту Суншань ориентировочно в 21:30 (16:30 мск). На следующий день у Пелоси запланировано посещение

Законодательного юаня (заксобрание острова), встреча с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а также участие в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почётных гостей.

Кроме того, в программе пребывания также значится посещение мемориального парка прав человека в районе Цзинмэй и оборонного ведомства.

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«Ожидается, что она [Пелоси] покинет Тайвань в 17:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации США должна была прибыть на Тайвань вечером 2 августа между 21:00 и 22:30 по местному времени (16:00 — 17:30 мск). На следующий день она планирует посетить Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Покинуть Тайвань американская делегация намерена уже 3 августа.

При этом Китай выступает решительно против таких действий. В Пекине заявили, что КНР примет жёсткие меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань.

По данным тайваньских СМИ, в Тайбэе, главном городе Тайваня, уже забронирован этаж в гостинице Grand Hyatt для американской делегации в составе из 40 человек, возглавляемая Нэнси Пелоси.

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