Грозный, , 13:51 — REGNUM В Чечне полным ходом идет подготовка к началу нового учебного года. К 1 сентября будут открыты 26 новых школ. Всего детям республики будут давать знания в 511 школах, из которых 137 будут функционировать в одну смену, сообщили 2 августа в пресс-службе министерства образования Чечни.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«К 2022/23 учебному году в ЧР будут введены в строй 26 новых школ. Также в рамках реализации нацпроекта «Образование» 103 общеобразовательные организации получат ноутбуки и многофункциональные устройства (МФУ)», — говорится в сообщении.

По данным минобра, в новом учебном году в Чечне в республике сядут за парты более 27 тыс. первоклассников. Они будут обеспечены учебниками так же, как и остальные учащиеся, вплоть до выпускников 11 класса.

«Для обеспечения школ республики новой учебной литературой закуплено более 237 тыс. учебников по образовательным программам, предназначенным для всех звеньев общего образования, а также инклюзивного и дополнительного образования с 1 по 11 классы», — уточнили в ведомстве.

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