Грозный, 2 августа 2022, 13:51 — REGNUM В Чечне полным ходом идет подготовка к началу нового учебного года. К 1 сентября будут открыты 26 новых школ. Всего детям республики будут давать знания в 511 школах, из которых 137 будут функционировать в одну смену, сообщили 2 августа в пресс-службе министерства образования Чечни.
По данным минобра, в новом учебном году в Чечне в республике сядут за парты более 27 тыс. первоклассников. Они будут обеспечены учебниками так же, как и остальные учащиеся, вплоть до выпускников 11 класса.
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