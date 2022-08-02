Москва, 2 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вне зависимости от обстановки вокруг Тайваня безопасность России надёжно обеспечивается её Вооружёнными силами. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вне зависимости от возникновения каких-то таких провокационных ситуаций, вы знаете, что безопасность наших границ надёжно по всему периметру этих границ обеспечивается по всему периметру Вооружёнными силами РФ», — заявил Песков.