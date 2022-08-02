Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Комитета государственных доходов Казахстана с 1 января 2023 года введёт прогрессивную шкалу ставок по оплате за майнинг криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1 кВт⋅ч электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге (около 3 рублей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при использовании дорогой электроэнергии, которая стоит 24 тенге за 1 кВт⋅ч и выше, с майнеров будут брать по 1 тенге за 1 кВт⋅ч. Эту же ставку будут применять к тем, кто использует возобновляемые источники энергии. Для тех, кто использует собственную электрическую энергию, нужно будет платить по 10 тенге за 1 кВт⋅ч.

Стоит отметить, в феврале вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов сообщил, что у ведомства не хватает ресурсов и полномочий, чтобы бороться с незаконным майнингом в стране.