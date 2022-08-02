Москва, 2 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. США намеренно идут по пути конфронтации с Китаем. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы сейчас не можем сказать, долетит она до туда или не долетит. Но всё, что связано с этим турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит, сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию, ведёт к нарастанию напряжённости», — заявил Песков.

«Конечно, ещё раз хотим подчеркнуть, мы здесь абсолютно солидарны с Китаем. Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме, оно абсолютно оправдано. И вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, США выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь только можно выразить сожаление», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали о том, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.