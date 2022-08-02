Лондон, , 13:47 — REGNUM Очереди в отделениях скорой помощи Великобритании «хуже, чем можно себе представить» и, возможно, являются причиной смерти около 1000 пациентов в месяц, сообщает газета Independent.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

Почти 700 000 человек прождали более 12 часов в приемных отделениях больниц в первые семь месяцев 2022 года, как следует из данных Национальной системы здравоохранения (NHS), о которых стало известно Independent.

«Скрытые» ожидания на каталках, которые не публикуются в официальной статистике, в 2022 году более чем удвоились по сравнению с 2019 годом.

Глава Королевского колледжа неотложной медицины Кэтрин Хендерсон сказала, что ситуация с очередями на каталках «хуже, чем можно себе представить», и что реальные цифры «позорно» не публикуются, несмотря на обещания.

Доктор Хендерсон предупредила, что такое положение создалось вследствие «десятилетий недофинансирования» и «пропавших втуне предостережений» по поводу кадрового дефицита.

Как стало известно Independent, руководители одной больницы в Ноттингемшире сообщили, что пациенты ждали мест в отделении скорой помощи более 40 часов, в некоторых отделениях наблюдалась многократная нехватка персонала, и пациенты ждали дома, не получая помощи.

Данные, полученные Independent, свидетельствуют о том, что около 100 000 пациентов в месяц проводят в ожидании на каталках более 12 часов.

При этом среднее число пациентов, поступающих в больницы, мало изменилось по сравнению с допандемическим 2019 годом, и это позволяет предположить, что ожидание вызвано не ростом количества больных.

Доктор Стив Блэк, специалист по статистике, опубликовавший в 2022 году доклад о смертности в отделениях скорой помощи, считает, что, исходя из полученных Independent данных, около 1000 пациентов в месяц могут умирать из-за длительного ожидания.

«В крупных отделениях скорой помощи создалась апокалиптическая ситуация, и мы не видим ни честности в отношении цифр, ни стоящих идей, как всё исправить», — добавил он.

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