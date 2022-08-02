Владимир, , 13:47 — REGNUM Во Владимирской области 2 августа выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки госпитализированы 11 человек. Всего в области зарегистрирован 152 тыс. 921 случай заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 847 пациентов, в том числе семь — за последние сутки.

За весь период скончались 3500 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.