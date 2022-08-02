Чебоксары, 2 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Чувашии вынесено судебное решение по делу о попытке двойного убийства из-за отказа распить вместе алкогольные напитки. Фигурант уголовного дела признан невменяемым и направлен на лечение в психиатрический стационар. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело расследовалось в отношении 56-летнего жителя одной из деревень Канашского района. Следствие установило его причастность к преступлениям, совершённым 14 апреля 2022 года в доме односельчанки, где в это время находились её подруга и два соседей.

По данным правоохранителей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурант уголовного дела предложил вместе распить спиртное, однако односельчане отказались, что стало причиной ссоры. Как установило следствие, он избил и нанёс три ножевых ранения односельчанину, с которым вместе вышел на улицу — от полученных ранений пострадавший скончался.

После этого, по данным управления, он вернулся в дом и напал с ножом на другого односельчанина, нанеся ему семь ножевых ранений. Находившиеся в доме женщины вызвали полицию и скорую помощь, мужчину врачам удалось спасти.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что фигурант уголовного дела страдает хроническим психическим расстройством. Постановлением суда мужчина признан невменяемым, его направили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал ещё один житель с психическим заболеванием. Жертвой преступления стал брат обвиняемого, на теле которого насчитали более 40 ударов.

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