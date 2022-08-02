Бийск, Алтайский край, 2 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 2 августа известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели на водоеме двух девочек 13 и 9 лет. Трагедия случилась днем 1 августа 2022 года в Бийске: три несовершеннолетние девочки пошли купаться на реку Бия без присмотра взрослых. Одна из девочек осталась на берегу, а две зашли в воду. В какой-то момент дети скрылись под водой и утонули.

ИА REGNUM Река

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, предусмотренному ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), устанавливаются обстоятельства гибели детей.

Как сообщало ИА REGNUM, что 16 июля в дневное время 15-летняя девочка с друзьями с ведома матери находилась на берегу реки Бия в Красногорском районе и утонула.

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