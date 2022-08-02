Москва, , 13:46 — REGNUM В случае начала боевых действий у Тайваня опасности для российских границ нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он прокомментировал возможность начала вооружённого конфликта из-за ситуации с визитом американской делегации на Тайвань. По его словам, опасности для российских границ в случае начала каких-либо боевых действий у Тайваня нет.

Также Песков заявил, что доподлинно сказать, прилетят ли американцы во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, нельзя.