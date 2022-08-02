Песков оценил опасность для России в случае боевых действий на Тайване
Москва, 2 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В случае начала боевых действий у Тайваня опасности для российских границ нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал возможность начала вооружённого конфликта из-за ситуации с визитом американской делегации на Тайвань. По его словам, опасности для российских границ в случае начала каких-либо боевых действий у Тайваня нет.
Также Песков заявил, что доподлинно сказать, прилетят ли американцы во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, нельзя.