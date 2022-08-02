Москва, 2 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Москва разорвёт дипломатические отношения с Вашингтоном, если американские законодатели объявят Россию «страной — спонсором терроризма». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что такое применение американского законодательства противоречит международному праву. Вероятно, сенаторы и конгрессмены видят в этом «страшную кару», которая вынудит Россию жить по правилам США.

«При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала Захарова.

По её словам, Москва готова к любому развитию ситуации и переживёт такой разрыв.

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