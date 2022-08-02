Пномпень, 2 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с 62 гражданами, которые пострадали в Камбодже, сообщает Antara.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Глава МИД Индонезии и несколько сотрудников индонезийской полиции встретились с жертвами мошенничества и торговли людьми.

Пострадавших граждан Индонезии доставили в посольство Индонезии в Пномпене 1 августа 2022 года. Посольство Индонезии при содействии индонезийской полиции проводит сбор и проверку данных.

На встрече с 62 гражданами Индонезии министр иностранных дел Индонезии подчеркнула, что безопасность индонезийских граждан всегда была приоритетом для индонезийского правительства.

Ретно Марсуди также отметила, что полиция двух стран согласилась укреплять сотрудничество в предотвращении торговли людьми.

Посольство Индонезии поможет пострадавшим индонезийским гражданам вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии координирует свои действия с Папуа-Новой Гвинеей, чтобы помочь найти главу центрального Мамберамо, который находится в списке разыскиваемых комиссией по искоренению коррупции.

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