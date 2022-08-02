Лос-Анджелес, США, , 13:45 — REGNUM Британский актёр Тэрон Эджертон прокомментировал свой отказ от участия в спин-оффе «Звездных войн» 2018 года «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Об этом 2 августа пишет IndieWire.

Тэрон Эджертон Gage Skidmore

«Честно говоря, я был на «Соколе» (корабль Хана Соло «Тысячелетний сокол» — ИА REGNUM). Я был с Чуи. Я был в полном костюме. Я чувствовал, что находился там, что я прожил это», — признался Эджертон. Однако, по словам, актёра, у него не было ощущения, что он является «частью» этой истории. «Как мы упоминали ранее, когда я прочитал сценарий Kingsman, я подумал: «Я должен сделать это. Это часть меня». А здесь я просто этого не почувствовал», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тэрон Эджертон примет участие в съёмках триллера Carry On от Netflix. Режиссёром картины выступит Жауме Кольет-Серра («Чёрный Адам»).

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