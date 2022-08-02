Самара, , 13:52 — REGNUM В Самарской области формируют батальон добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Эту информацию 2 августа подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В пресс-службе пояснили, что сейчас формируется самарский батальон. В это региональное именное подразделение ждут добровольцев до 60-и лет.

Отмечается, что набор идет в пункте набора на военную службу по контракту расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 147.

«Добровольным защитникам Родины, помимо льгот и гарантий Минобороны России, предусмотрена единовременная региональная выплата 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Самарской области Дмитрий Азаров в День Воздушно-десантных войск России во время возложения цветов к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах заявил, что сейчас не время купаться в фонтанах, а время снова послужить Родине. Тогда же он сообщил о формировании самарского батальона.

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