Липецк, 2 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Липецкой области 2 августа выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы за сутки 11 человек. Всего зарегистрировано 153 тыс. 970 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 725 человек выписаны, в том числе 24 — за последние сутки.

За весь период скончались 3809 человек. Подтвержден один новый летальный случай.