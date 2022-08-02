Москва, , 13:44 — REGNUM Россия призывает западные стран прекратить поощрять косовских радикалов в Приштине. Об этом 2 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«Мы призываем США и Европейский союз отказаться от поощрения приштинских радикалов в их антисербском угаре, прекратить провокации в отношении косовских сербов и Белграда», — сказал она.

Также российский дипломат уточнила, что, по её мнению, правила властей Косова о принудительной замене личных документов сербов является очередным шагом к изгнанию их из этого региона.

«Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Мьянму 3 августа.