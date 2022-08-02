Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Командование вооруженных сил США рассказало о положении группировки, направленной накануне к Тайваню на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, сообщает 2 августа Reuters.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

По информации, указанной американскими военными, авианосец USS Ronald Reagan прошел через Южно-Китайское море и в настоящее время находится в Филиппинском море, к востоку от Тайваня и Филиппин и к югу от Японии. Этот базирующийся в Японии авианосец сопровождают ракетный крейсер USS Antietam и эсминец USS Higgins.

«Несмотря на то, что они [корабли] могут реагировать на любые непредвиденные обстоятельства, это обычное, регулярное развертывание», — отметил один из военных чиновников, говоривших с агентством на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что они не могут комментировать точное местоположение кораблей. Официальный представитель ВМС США заявил, что десантный корабль USS Tripoli также находился в этом районе в рамках развертывания в регионе, которое началось в начале мая из его порта приписки Сан-Диего.

Официальный представитель ВМС США заявил, что десантный корабль USS Tripoli также находился в этом районе в рамках развертывания в регионе, которое началось в начале мая из его порта приписки Сан-Диего.