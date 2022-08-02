Москва, , 13:43 — REGNUM США и Евросоюзу следует отказаться от поощрения приштинских радикалов в их антисербском угаре. Об этом сегодня, 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова в ходе брифинга.

Граница Сербии и Косово Julian Nyča

Также, по ее мнению, США и ЕС должны прекратить провокации в отношении косовских сербов и Белграда.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Косово 29 июля опубликовало сообщение, в котором отмечается, что с 1 августа документы, удостоверяющие личность, выданные органами Сербии, не будут действовать на территории сепаратистского образования.

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