Ярославль, 2 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Угличе и Переславле-Залесском Ярославской области благоустроят исторические центры. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Углич

«Сразу два наших проекта получили поддержу Ростуризма. 415 миллионов выделят Угличу и Переславлю-Залесскому на развитие туристического кода центров этих городов. Деньги пойдут на создание удобной среды, в первую очередь, для жителей, и, конечно, для гостей», — написал чиновник в личном телеграм-канале.

В Угличе планируется построить мост, создать элемент крепостной стены и пешеходной дорожки у Кремля, а в Переславле — обустроить лестницы и смотровые площадки на валах, отремонтировать мосты через реку Трубеж, а также доблагоустроить центр города.