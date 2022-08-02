Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В результате обрушения балкона в жилом доме в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Следствие начало проверку, сообщили 2 августа в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

t. me/gsuskrf_spb Рухнувший балкон на Новочеркасской.

Обрушение балконных конструкций произошло днем 31 июля на четвертом этаже дома №32 по Новочеркасскому проспекту. В результате чего пострадали 28-летний мужчина и 24-летняя женщина.

«По данному факту следователями незамедлительно была организована и в настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь проверку также начала прокуратура Петербурга.

«По результатам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе в действиях должностных лиц, ответственных за содержание и обслуживание дома», — отметили в ведомстве.

Как уточнил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах, рухнувший балкон был признан аварийным и включён в очередь на ремонт на 2022–2024 года. Собственникам помещения выдавалась предписание о том, что не надо выходить на балкон. В настоящее время правоохранители проверяют управляющую компанию дома, которая должна была предпринять меры по укреплению конструкций до начала ремонта.