Владикавказ, , 13:40 — REGNUM В правительстве Северной Осетии произошли кадровые изменения. Назначен новый министр сельского хозяйства. Эту должность занял Алан Кусраев. Указ о его назначении на пост главы ведомства подписал 2 августа руководитель республики Сергей Меняйло.

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Ранее Алан Кусраев временно исполнял обязанности главы минсельхоза, начиная с июня 2022 года. Он сменил на этом посту Казбека Вазиева, который покинул пост по собственному желанию, проработав в этой должности почти пять лет.

Алан Кусраев до назначения руководителем минсельхоза работал в должности заместителя главы ведомства.

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