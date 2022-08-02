Москва, 2 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Сказать, прилетит американская делегация на Тайвань или нет, доподлинно сказать нельзя. Об этом 2 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси. Турне

Он прокомментировал журналистам возможный визит на Тайвань американской делегации.

«Мы с вами сейчас, наверное, не можем доподлинно сказать — долетит она туда или не долетит», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тайбэе забронировали целый этаж одной из гостиниц для делегации из США.