София, 2 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. На болгарском участке магистрального газопровода «Балканский поток» обнаружены масштабные нарушения в эксплуатации основных мощностей. Об этом 2 августа сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По предварительным данным, речь может идти о финансовых махинациях в сфере закупок голубого топлива, а также о хищениях энергоносителей и несоблюдении экологических правил.

О соответствующих санкциях, введенных против руководства указанных участков, не сообщается.

Напомним, специальная проверка «Балканского потока» на болгарско-сербской границе была инициирована по распоряжению бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в июне нынешнего года.