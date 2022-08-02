Таллин, , 13:37 — REGNUM Начиная с августа 2022 года жители Таллина могут подавать заявки на одноразовую субсидию, чтобы купить своему ребенку школьного возраста, при наличии у него соответствующего документа, велосипед. Об этом сообщили в мэрии столицы Эстонии.

Велосипед Knitevision1

Компенсация в размере до 100 евро предназначена для покупки велосипеда ребенку в возрасте 10-15 лет, который получил права велосипедиста в текущем 2022 году. Цель субсидии заключается в том, чтобы как можно больше детей получали права на управление велосипедом. Это позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие привычки.

Мера поддержки также способствует тому, чтобы школьники активнее использовали велосипед в качестве повседневного средства передвижения. Еще одна цель субсидии — популяризация здорового образа жизни и безопасного передвижения.

Общий объем меры поддержки «В школу на велосипеде» в 2022 году составляет 100 000 евро. Таллинская велосипедная стратегия 2018–2027 годов поставила целью увеличение доли велосипедных поездок до 11% от всех способов передвижения, в том числе до 25% при передвижении между домом и школой.