Кишинёв, , 13:36 — REGNUM Национальный орган по неподкупности (ANI) Молдавии заявил о выявлении некорректных данных в декларации о доходах исполнительного секретаря Партии социалистов и вице-спикера парламента Влада Батрынчи. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что в декларации о доходах политика в собственности указана квартира стоимостью 1,03 млн леев (около 3,3 млн рублей). По данным ANI, её минимальная стоимость составляет 1,7 млн леев (около 5,5 млн рублей).

Если данные ANI подтвердятся, то Батрынчу могут лишить права быть депутатом на срок до трёх лет. Он отрицает свою вину и заявляет, что будет спорить с надзорным ведомством в суде.

«Не веду роскошный образ жизни, я живу достаточно скромно, у меня нет банковских счетов и автомобилей. Квартира, в которой я проживаю, — единственная собственность, которой я владею. Я ещё много лет должен выплачивать ипотеку», — заявил депутат.

Напомним, в мае правоохранители Молдавии завели дело на другого лидера Партии социалистов, экс-президента республики Игоря Додона. Его обвинили по ряду уголовных статей, в том числе в «коррупции» и «измене родине».

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