Москва, 2 августа 2022, 13:36 — REGNUM Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве после анонимного сообщения о «минировании», сообщил 2 августа РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений Третьяковской галереи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгоградской области неизвестные «заминировали» поезд.
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