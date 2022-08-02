Москва, 2 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве после анонимного сообщения о «минировании», сообщил 2 августа РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

«Из двух зданий Третьяковской галереи, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после угрозы «минирования» эвакуировали около 1000 человек», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений Третьяковской галереи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгоградской области неизвестные «заминировали» поезд.

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