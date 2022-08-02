Куала-Лумпур, 2 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась в Куала-Лумпуре со спикером парламента Малайзии Азхаром Азизаном Харуном, сообщает Republika.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию во вторник, 2 августа. Самолет с американской делегацией приземлился на базе ВВС в условиях усиленной безопасности.

Спикер палаты представителей США также присутствовала на обеденной встрече с премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

Парламент Малайзии заявил, что выступит с заявлением по поводу этой встречи.

Напомним, Нэнси Пелоси начала свой азиатский тур в Сингапуре, затем отправится на Тайвань после отъезда из Малайзии на фоне напряженных отношений между США и Китаем.