Белгород, 2 августа 2022, 13:42 — REGNUM Два боеприпаса, в том числе авиабомба, изъяты взрывотехниками за минувшие сутки в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.
На улице Белгородского полка во время разработки котлована под строительство жилого дома экскаватор наткнулся на фугасную авиабомбу. Снаряд времён Великой Отечественной войны весом 40 килограмм с глубины восьми метров аккуратно изъяли взрывотехники.
Через некоторое время спасателей вызвали на Народный бульвар — на территории средней общеобразовательной школы №30 обнаружили 45 мм артиллерийский снаряд.
Оба боеприпаса ликвидировали на специальном полигоне.