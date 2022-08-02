Белгород, 2 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Два боеприпаса, в том числе авиабомба, изъяты взрывотехниками за минувшие сутки в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

На улице Белгородского полка во время разработки котлована под строительство жилого дома экскаватор наткнулся на фугасную авиабомбу. Снаряд времён Великой Отечественной войны весом 40 килограмм с глубины восьми метров аккуратно изъяли взрывотехники.

Через некоторое время спасателей вызвали на Народный бульвар — на территории средней общеобразовательной школы №30 обнаружили 45 мм артиллерийский снаряд.

Оба боеприпаса ликвидировали на специальном полигоне.