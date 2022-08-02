Москва, , 13:41 — REGNUM Россия уделила недостаточно внимания программам «мягкой силы» на Украине. Оголтелый национализм не был пресечен в самом начале и вырос в «большое зло». Россия учтет свои ошибки и больше их не допустит. Об этом 2 августа в интервью ИА REGNUM рассказал российский эксперт по Средней Азии и Казахстану Аждар Куртов.

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По мнению эксперта, отсутствие должного внимания к тому, что «сейчас называется программами «мягкой силы» в известном смысле и привело к тому, что события на Украине стали развиваться по нынешнему трагическому сценарию».

«Если бы в период советской власти уделялось должное внимание процессам, происходящим на Украине — в политической, журналистской, общественной жизни — тенденции оголтелого национализма, переходящего в фашизм пресекались в корне. Может быть тогда из этого «маленького зла» не выросло «большое зло», с которым сейчас сражается Россия. Я сам был свидетелем всех этих событий. В структурах, где я на тот момент работал неоднократно, на протяжении очень длительного периода времени, готовилась и доносилась до руководства страны информация о происходящем на Украине», — рассказал аналитик.

Куртов вспомнил, как в среде спортивных болельщиков на Украине распространялись «откровенно нацистские настроения».

«Сейчас мы видим к чему это привело. Россия сделает из этого выводы и больше подобной ошибки не допустит», — уверен собеседник.

Российский эксперт считает, что «лечить болезнь нужно в самом начале, чтобы не доводить до хирургической операции». Ведь это намного дороже и больнее.

«Не нужно преувеличивать возможности России. Да, мы крупная страна, с серьезной силовой составляющей, экономикой, которая выдержала прессинг западных санкций, но нагнетать ситуацию, делать ставку на военное решение вопроса — это не в интересах России. России придется очень много вкладываться в восстановление освобожденных территорий после завершения специальной военной операции. Это деньги, время и ресурсы», — резюмировал Аждар Куртов.

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