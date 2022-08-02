Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В Чувашии начали выплачивать компенсацию жителям республики, чьи дома пострадали во время ураганного ветра 27 июня. Выплаты получат 465 человек, сообщает республиканское министерство финансов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пострадавшим от непогоды начали перечислять первые средства. В ведомстве отмечают, что 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи получат 465 жителей Комсомольского, Ибресинского и Канашского районов. Кроме того, из них семь человек дополнительно получат 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества, три человека — по 100 тысяч рублей из-за полной утраты имущества.

1 августа на счета первых 67 пострадавших направлены 670 тыс. рублей. Выплаты остальным обещают направить «в ближайшие дни».

Всего из республиканского бюджета на материальную помощь направят 5,3 млн рублей.

Ранее на оказание помощи из резервного фонда Чувашии перечислено свыше 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с дождём накрыл Чувашию 27 июня, основной удар стихии приняли Комсомольский, Ибресинский и Канашский районы. 30 июня власти ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

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