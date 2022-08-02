Тайбэй, 2 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Тайбэе, главном городе Тайваня, забронировали этаж гостиницы для американской делегации. Об этом 2 августа сообщили тайваньские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси. Турне

По их информации, американская делегация в составе из 40 человек, возглавляемая Нэнси Пелоси, забронировала этаж в гостинице Grand Hyatt в Тайбэе.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай стягивает силы НОАК к побережью ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь.