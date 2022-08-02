* Талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, , 13:29 — REGNUM Местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бамиан начали реконструкцию старого рынка провинции — в этом районе будет построен новый рынок.

Ниша от разрушенной статуи Будды в Бамиане 8am. af

По сообщению информационного агентства «Шафакна», старый рынок Бамиана расположен напротив исторической статуи Будды и считается одной из «красных зон», а согласно Списку всемирного культурного наследия строительные работы в этой зоне запрещены.

Начало реконструкции старого рынка вызвало массовые протесты афганских граждан в социальных сетях. Они говорят, что старый рынок базар Бамиана включён в культурный план города и «красную зону», и никто, в том числе правительство, не имеет права самовольно строить и проводить раскопки в этом районе без консультации с экспертами-археологами и ЮНЕСКО.

Один из деятелей культуры Бамиана сказал репортеру «Шафакна», что реконструкция старого рынка поставит Бамиан под угрозу исключения из списка ЮНЕСКО. Он добавил, что, кроме того, работы в «красной зоне» приведут к разграблению древних артефактов Бамиана.

Между тем, с тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, было опубликовано несколько сообщений о незаконных раскопках в исторических районах Бамиана.

Согласно этим сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пускали журналистов и граждан в районы, где велись незаконные раскопки, а ряд тех, кто ими занимался, не знали общеупотребительные языки Афганистана.

Граждане Афганистана обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пособничестве контрабанде древностей Афганистана.

ЮНЕСКО не должна молчать

Граждане Афганистана просят ЮНЕСКО выразить решительный протест против самовольного строительства, проводимого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «красной зоне» города Бамиан.

«Бамиан забыт, предпринимаются усилия по окончательному уничтожению культурного образа Бамиана; если ЮНЕСКО всё ещё привержена выполнению своих обязательств, ещё не поздно остановить это», — написал один из жителей Бамиана на своей странице в соцсети.

Другой гражданин Афганистана написал: «Согласно правилам комитета Всемирного культурного наследия, на старой рыночной площади Бамиана запрещено строительство. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повторяют преступление, совершенное много лет назад, используя местное население, которое борется с нищетой и голодом. Тем временем ответственные международные институты закрывают глаза на это».

ЮНЕСКО Иван Шилов © ИА REGNUM

«После разрушения двух огромных статуй Будды в Бамиане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году, это их второе посягательство на культурное и историческое наследие этой страны, которое может быть непоправимым», — указал ещё один житель Афганистана.

Бамиан в центре Афганистана является древним городом, и некоторые его районы обозначены Организацией всемирного культурного наследия как «красные зоны», в которых запрещено строительство и любые изменения.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступили к реконструкции старого рынка Бамиана, граждане Афганистана говорят, что они вновь становятся свидетелями повторения истории и уничтожения исторического наследия этого города, и ООН и страны мира не должны молчать об этом.

Как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожали статуи Будды?

После прихода к власти в Афганистане в 1996 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались уничтожить историческое и культурное наследие Афганистана.

В 2001 году мулла Мохаммад Омар, тогдашний лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), издал фетву об уничтожении статуй Будды в Бамиане, и 11 марта того же года боевики группировки открыли огонь по гигантским статуям Бамиана, и к вечеру того дня две статуи были разрушены, остались только две пустые ниши.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставили жителей Бамиана переносить взрывчатку и закладывать её в статуи Будды.

В то время ООН и различные страны протестовали против решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожить статуи Будды, но радикалы не обратили никакого внимания на эти протесты и уничтожили статуи.

Даже сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынуждают жителей Бамиана проводить строительные работы в древнем районе этого города, но международные организации пока никак не отреагировали на это. Граждане и культурные активисты Бамиана говорят, что они обеспокоены полным разрушением исторической площади старого рынка Бамиана и просят ООН и другие страны мира не допустить, чтобы эту историческую территорию постигла участь статуй Будды.