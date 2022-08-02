Москва, 2 августа 2022, 13:26 — REGNUM Посвященный геополитике пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» был опубликован сторонним пользователем, сообщили 2 августа в пресс-службе социальной сети.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 августа на странице Медведва в соцсети «Вконтакте» появился посвящённый геополитике пост об истоках развала СССР и геополитических последствиях этого события, который затем был удалён.
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