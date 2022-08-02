Москва, 2 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Посвященный геополитике пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» был опубликован сторонним пользователем, сообщили 2 августа в пресс-службе социальной сети.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 августа на странице Медведва в соцсети «Вконтакте» появился посвящённый геополитике пост об истоках развала СССР и геополитических последствиях этого события, который затем был удалён.

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