Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Электронная сигарета стала причиной драки между подростком и охранником торгового центра «Пик» в Санкт-Петербурге. Видео конфликта опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс

Оператор снял часть конфликта между парнем и охранником. На видео видно, как подросток пытается провоцировать работника и несколько раз распылить в лицо газовый баллончик.

На видео подросток произносит: «Что его провоцировать? Он меня ударил первым. Кто кого провоцирует?».

Как поясняет автор видео охранник отобрал у подростка электронную сигарету. Несовершеннолетний пытался отобрать её, но получил от сотрудника по шее.

«Парнишка без электронки не собирался выходить и достал перцовку. Началась потасовка, в которой охранник сломал парню наушники. Парень получил тумаков и сломанные наушники, а охранник перцовку в лицо», — сообщил очевидец.

На последних секундах видео демонстрируются кадры, как охранник сначала уворачивается, а затем нападает на подростка. Он замахнулся на него каким-то предметом.

В комментариях под постом пользователи поддержали охранника. Некоторые всё же посоветовали вызвать полицию.