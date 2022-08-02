Сеул, , 13:28 — REGNUM Правительство Южной Кореи отказалось комментировать возможный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас неуместно комментировать визит в другую страну представителя Конгресса США», — заявил представитель министерства иностранных дел Южной Кореи.

Между тем в южнокорейском МИД подтвердили позицию Сеула относительно важности мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного развития отношений между сторонами.

Ранее постпред КНР при ООН сообщил, что возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения между Китаем и США.

Читайте также: Постпред КНР в ООН предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань