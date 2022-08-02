с. Озёрки, , 13:25 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 2 августа известила о контроле хода расследования, возбужденного СУ СК России по Алтайскому краю, по факту серьёзного пожара в частном жилом доме на улице Набережная в селе Озерки Тальменского района, где погибли двое детей (4 и 7 лет) и их мать.

Пожар

На месте происшествия работает прокурор Тальменского района Елена Алтухова.

По поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура Тальменского района проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего.

Прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Обстоятельства случившегося выясняются.

Читайте также: Пожар на Алтае унес жизни женщины и двоих детей