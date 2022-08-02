Москва, , 13:24 — REGNUM После провала в начале недели нефть так и не смогла вернуть интерес покупателей, хотя сегодня, 2 августа, падение замедлилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Добыча нефти

«Нефть марки Brent, которая завершила первый день августа с потерями свыше 9%, сегодня снижается в пределах 1%, курсируя вокруг отметки $99 за баррель.

Обострение опасений замедления экономического роста вкупе с увеличением добычи в Ливии спровоцировало волну панических продаж фьючерсов.

Деловая активность в промышленном секторе Китая ушла в зону сокращения, а в Штатах аналогичный показатель достиг двухлетнего минимума, подогрев страхи трейдеров по поводу охлаждения спроса на энергоносители.

Несмотря на обвал, подешевевшая нефть не в силах привлечь быков, которые остаются в стороне, наблюдая за общим возобновлением бегства от рисков на мировых финансовых площадках.

Обострение трений между Вашингтоном и Пекином испугало инвесторов, и без того обеспокоенных напряженной геополитической обстановкой в мире. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань только усугубит отношения двух крупнейших экономик и сыграет против рисковых активов в целом, включая нефть.

В ближайшей перспективе потенциала уверенного возвращения за пределы отметки $100 не наблюдается. Риски все еще смещены в южном направлении.

Однако если появится весомый аргумент в пользу роста, покупатели воспользуются этой возможностью, хотя общая обстановка на рынке, похоже, будет оставаться нестабильной и нервозной», — считает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent опустилась ниже $100