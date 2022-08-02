Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Персонаж Камерона Кроветти в сериале «Пацаны» станет одним из центральных героев в четвёртом сезоне. Об этом 2 августа пишет Entertainment News.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Как отмечает издание, роль Кроветти заметно увеличится, так как от его героя Райана, сына Хоумлендера (Энтони Старр), будет зависеть весь сюжет предстоящих эпизодов. Об этом ранее говорил и шоураннер проекта Эрик Крипке: «Если Бутчер сможет взять себя в руки и вернуть мальчика, то получит лучшее оружие против Хоумлендера. Но может быть и наоборот. Если Хоумлендер переманит мальчика, наступит апокалипсис, ведь тогда у нас будет два Хоумлендера».

Как сообщало ИА REGNUM, к актёрскому составу четвёртого сезона «Пацанов» присоединились Вэлори Кэрри и Сьюзан Хэйуорд. Кэрри сыграет супергероиню по прозвищу «Фейерверк», а Хэйуорд — Сестру Сэйдж. Обоих этих персонажей не было в оригинальных комиксах.