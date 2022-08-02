Херсон, Украина, 2 августа 2022, 13:22 — REGNUM Предмет, похожий на гранату, изъяли сотрудники полиции Херсона у пассажира автобуса, который направлялся в Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Херсонской области 2 августа.
На мужчину, который садился в междугородний автобус сообщением Херсон — Симферополь на автовокзале обратили внимание полицейские кинологи.
На место прибыли сапёры, которые извлекли из гранаты запал. Сам задержанный, мужчина 1965 года рождения, и изъятый у него предмет доставлены отдел полиции для проверки.
В пресс-службе уточнили, что полиция регулярно проверяет территорию автовокзала, а также автобусы, с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ.