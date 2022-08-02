Херсон, 2 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Предмет, похожий на гранату, изъяли сотрудники полиции Херсона у пассажира автобуса, который направлялся в Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Херсонской области 2 августа.

https://mtrans.rk.gov.ru Автобус рейса Симферополь — Херсон

На мужчину, который садился в междугородний автобус сообщением Херсон — Симферополь на автовокзале обратили внимание полицейские кинологи.

«На животе под футболкой у него просматривался какой-то предмет. Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату Ф-1», — говорится в сообщении.

На место прибыли сапёры, которые извлекли из гранаты запал. Сам задержанный, мужчина 1965 года рождения, и изъятый у него предмет доставлены отдел полиции для проверки.

В пресс-службе уточнили, что полиция регулярно проверяет территорию автовокзала, а также автобусы, с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ.